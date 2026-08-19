Vergunningsaanvragen voor verbouwingen in Etten-Leur

In Etten-Leur zijn deze week drie nieuwe vergunningsaanvragen ingediend. Het gaat om aanpassingen aan woningen, zoals het vervangen van kozijnen en het plaatsen van een overkapping.

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De aanvragen komen uit verschillende straten in Etten-Leur. Op Zilvermeeuw 63 en Klaroenring 163 willen bewoners kozijnen vervangen, waarbij op één adres gekozen wordt voor kunststof kozijnen. In de Banjostraat 51 gaat het om een aanvraag voor een overkapping bij de garage en een nieuwe schutting.

De gemeente Etten-Leur publiceert deze en andere aanvragen via het digitale gemeenteblad. Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke website of in het Stadskantoor.