Plannen Lage Vaartkant Etten-Leur: verplaatsing Intratuin en woningbouw

Er is een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling aan de Lage Vaartkant in Etten-Leur. Het plan voorziet onder meer in woningbouw en de verplaatsing van Intratuin.

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De gemeente Etten-Leur heeft op 24 juli 2026 een overeenkomst gesloten met ontwikkelaars Van Agtmaal en Maas-Jacobs. Deze samenwerking richt zich op de herontwikkeling van de Lage Vaartkant.

Het project omvat meerdere onderdelen. Intratuin Etten-Leur verhuist van de huidige locatie aan de Lage Vaartkant 11 naar de hoek van Lage Vaartkant en Bredaseweg. Op de vrijgekomen plek en omliggende percelen worden woningen gebouwd. Daarnaast komt er een landwinkel op Lage Vaartkant 25.

Van 14 augustus tot en met 25 september 2026 ligt een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ter inzage in het stadskantoor aan het Raadhuisplein 4 in Etten-Leur.