Navigatie overslaan
Ontdek

Verkeersbesluiten Etten-Leur: parkeerverbod en gehandicaptenplaatsen

Vandaag om 09:43

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur hebben verkeersbesluiten genomen. Er komt een parkeerverbod aan de Hoevenseweg en gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Jeroen Boschstraat en Paukeslag.

Gevonden voor jou

Op 6 augustus 2026 hebben burgemeester en wethouders van Etten-Leur nieuwe verkeersmaatregelen vastgesteld. Het gaat om twee wijzigingen: een parkeerverbod op de Hoevenseweg en de aanwijzing van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Jeroen Boschstraat en Paukeslag.

Deze besluiten zijn vanaf vandaag zes weken lang in te zien. Ze zijn online beschikbaar via de website van de overheid.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Etten-Leur

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.