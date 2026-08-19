Verkeersbesluiten Etten-Leur: parkeerverbod en gehandicaptenplaatsen

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur hebben verkeersbesluiten genomen. Er komt een parkeerverbod aan de Hoevenseweg en gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Jeroen Boschstraat en Paukeslag.

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Op 6 augustus 2026 hebben burgemeester en wethouders van Etten-Leur nieuwe verkeersmaatregelen vastgesteld. Het gaat om twee wijzigingen: een parkeerverbod op de Hoevenseweg en de aanwijzing van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Jeroen Boschstraat en Paukeslag.

Deze besluiten zijn vanaf vandaag zes weken lang in te zien. Ze zijn online beschikbaar via de website van de overheid.