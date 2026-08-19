Nieuwe taalgroepen voor ouders starten in Etten-Leur

In Etten-Leur gaan ouders die Nederlands als tweede taal leren vanaf dit schooljaar deelnemen aan nieuwe taalgroepen. Deze lessen worden georganiseerd door Stichting Taalideaal en zijn bedoeld voor ouders van leerlingen van drie scholen.

Gevonden voor jou

De taalgroepen zijn speciaal opgezet voor ouders van basisschool De 4 Heemskinderen en, vanaf het nieuwe schooljaar, ook voor ouders van leerlingen van de KSE en Munnikenheide. Het doel is om ouders te helpen de Nederlandse taal beter te beheersen, zodat ze hun kinderen op school beter kunnen ondersteunen en makkelijker contact kunnen onderhouden met leerkrachten.

De lessen richten zich op praktische onderwerpen uit het dagelijks leven en schoolinformatie. Voor ouders van De 4 Heemskinderen is er opvang voor baby's en peuters beschikbaar, zodat deelname zo laagdrempelig mogelijk is.