Beslistermijn omgevingsvergunning lunchroom Udenhout verlengd

De gemeente Tilburg heeft de beslissing over een omgevingsvergunning voor een lunchroom aan de Kreitenmolenstraat in Udenhout verlengd tot 16 september 2026.

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Het gaat om een aanvraag voor het starten van een nieuwe lunchroom op het adres Kreitenmolenstraat 56 in Udenhout. De aanvraag is op 2 april 2026 ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004248.

Door de verlenging heeft de gemeente nu tot 16 september 2026 de tijd om een besluit te nemen. De behandeltijd kan echter verder worden opgeschort, waardoor de beslistermijn mogelijk later eindigt. Zodra een besluit is genomen, maakt de gemeente Tilburg dit bekend via een nieuw bericht.