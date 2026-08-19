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Tilburg verlengt beslistermijn omgevingsvergunning voor boomkap
Vandaag om 09:43
De gemeente Tilburg heeft de beslistermijn verlengd voor de aanvraag om zeventien bomen te kappen bij de Kempenbaan.
De gemeente Tilburg heeft extra tijd nodig om een besluit te nemen over de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het kappen van zeventien bomen langs het profiel van Leij, ter hoogte van de Kempenbaan. De oorspronkelijke aanvraag dateert van 8 juni 2026 en staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00007165.
Door de verlenging loopt de huidige termijn tot 2 oktober 2026. De behandeling kan echter nog worden opgeschort, waardoor de einddatum verder kan verschuiven. Zodra er een definitief besluit is genomen, zal de gemeente Tilburg dat bekendmaken via een nieuw bericht.
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