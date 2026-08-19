Sinterklaas intocht in Berkel-Enschot: vergunning aangevraagd

In Berkel-Enschot is een vergunning aangevraagd voor de Sinterklaas intocht op 15 november. Het evenement duurt van tien uur ’s ochtends tot half twee ’s middags.

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De gemeente Tilburg heeft op 13 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het betreft de Sinterklaas intocht die gepland staat op zaterdag 15 november 2026 in Berkel-Enschot.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00010419. De gemeente heeft tot 8 oktober 2026 de tijd om een besluit te nemen, maar het kan ook eerder of later bekend worden. Zodra er een beslissing is genomen, zal dit gepubliceerd worden.

Het evenement staat gepland tussen tien uur ’s ochtends en half twee ’s middags. Het besluit en eventuele documenten zullen na bekendmaking door de gemeente toegankelijk zijn.