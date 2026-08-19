Advertentie
Beweegpark gepland aan Grote Bos in Geldrop
Vandaag om 09:43
Er is een aanvraag ingediend voor een beweegpark aan Grote Bos 2 in Geldrop.
Op 14 augustus heeft de gemeente Geldrop-Mierlo een aanvraag ontvangen voor het realiseren van een beweegpark aan Grote Bos 2 in Geldrop. Het betreft een omgevingsvergunning die nu in behandeling is.
Het beweegpark is bedoeld om inwoners te laten sporten en bewegen in de buitenlucht. Voorlopig kunnen er nog geen bezwaren worden ingediend, omdat er eerst een besluit moet worden genomen over de vergunning.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie