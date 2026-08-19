PostNL pakketautomaat gepland op Markt in Standdaarbuiten

Op Markt 19 in Standdaarbuiten is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een PostNL pakketautomaat. De gemeente Moerdijk heeft deze aanvraag op 13 augustus ontvangen.

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De aanvraag betreft een omgevingsvergunning om een pakketautomaat van PostNL te realiseren. Zo’n automaat maakt het mogelijk om pakketjes op te halen of te verzenden zonder tussenkomst van een balie. Het project is ingediend bij de gemeente Moerdijk.

De aanvraagprocedure is nog in behandeling. Inwoners kunnen de aanvraag bekijken door een afspraak te maken met het team dat verantwoordelijk is voor vergunningen en toezicht. Het gaat hier om een informatieve bekendmaking: bezwaar maken kan pas zodra er een besluit is genomen.