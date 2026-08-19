Beslistermijn verlengd voor bouw loods in Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag om een loods te bouwen aan de Wouwbaan naast nummer 238.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de Omgevingswet. Deze vergunning is nodig voor de bouw van een loods op de locatie Wouwbaan naast nummer 238, in Roosendaal. Het registratienummer van de aanvraag is 2026OPA049268.

De verlenging van de beslistermijn betekent dat de gemeente meer tijd neemt om een besluit te nemen over de vergunning. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen.