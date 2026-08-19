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Beslistermijn verlengd voor woonwagen in Roosendaal
Vandaag om 09:44
De gemeente Roosendaal heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om een woonwagen te plaatsen aan Lariksberg 4.
Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de Omgevingswet. De woonwagen zou geplaatst worden op het adres Lariksberg 4, 4708 LA Roosendaal.
De verlenging van de beslistermijn betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om tot een besluit te komen. Het registratienummer van de aanvraag is 2026OPA049365.
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