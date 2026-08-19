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Opslag van grond en baggerspecie gemeld in Rilland-Moerdijk
Vandaag om 09:44
In Rilland-Moerdijk is een melding gedaan voor het opslaan van herbruikbare grond of baggerspecie. Deze melding is afgehandeld op 17 augustus.
De gemeente Roosendaal heeft een melding ontvangen voor het opslaan van zonder bewerking herbruikbare grond of baggerspecie. Dit betekent dat grond of baggerslib tijdelijk wordt opgeslagen zonder verdere verwerking, bijvoorbeeld voor later gebruik. De locatie van deze activiteit is Rilland-Moerdijk.
De melding is afgehandeld op 17 augustus 2026 en heeft zaaknummer Z2026-00020795. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen deze melding.
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