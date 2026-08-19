Bodem wordt gesaneerd aan Boulevard Antverpia in Roosendaal

In Roosendaal is een melding gedaan voor het saneren van vervuilde bodem aan Boulevard Antverpia. Het gaat om grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde en meer dan 25 kubieke meter.

Gevonden voor jou

De bodem op de locatie Boulevard Antverpia 10 in Roosendaal wordt gesaneerd. Het betreft grond waarvan de kwaliteit boven de grenswaarde ligt die volgens de wet schadelijk kan zijn voor het milieu. Het gaat om een hoeveelheid van meer dan 25 kubieke meter, wat een aanzienlijke sanering vereist.

De melding is op 17 augustus 2026 afgehandeld. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze melding. Voor vragen is het zaaknummer Z2026-00020844 gekoppeld aan deze procedure.