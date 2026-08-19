Melding bodemonderzoek in Roosendaal afgehandeld

In Roosendaal is een melding afgehandeld voor het graven in de bodem op Boulevard Antverpia. Het gaat om grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde en een hoeveelheid van meer dan 25 kubieke meter.

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De melding betrof werkzaamheden op Boulevard Antverpia 10, waarbij bodem van meer dan 25 kubieke meter en met een kwaliteit boven de interventiewaarde werd uitgegraven. Het besluit is op 17 augustus 2026 afgehandeld.

Voor deze melding geldt dat er geen bezwaar of beroep kan worden ingediend. De melding is niet openbaar ter inzage beschikbaar gesteld.