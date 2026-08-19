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Evenement Diner Days in Veldhoven goedgekeurd

Vandaag om 09:44

De burgemeester van Veldhoven heeft het evenement Diner Days by Lovano goedgekeurd. Het evenement vindt plaats van 29 oktober tot en met 1 november 2026 aan de Oude Kerkstraat 9. De acceptatie van de aanvraag is op 12 augustus naar de aanvrager verzonden.

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Het evenement Diner Days by Lovano zal plaatsvinden op de locatie Oude Kerkstraat 9 in Veldhoven. De aanvraag hiervoor, met zaaknummer VHZ2026-00884, is door de burgemeester geaccepteerd.

De Diner Days zijn gepland van woensdag 29 oktober tot en met zaterdag 1 november 2026. Het besluit over deze aanvraag is op 12 augustus naar de organisator verzonden.

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