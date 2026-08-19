Culturele jubileumvoorstellingen krijgen groen licht in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft toestemming gegeven voor culturele jubileumvoorstellingen op woensdag 13 september 2026. Deze vinden plaats bij de Kiosk in het Park, de Dorpswerkplaats en de H. Clemenskerk.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend aan Stichting Cultuur en Kunst Nuenen, ter ere van hun tienjarig jubileum. Op die dag worden verschillende activiteiten georganiseerd op drie locaties in Nuenen. Het gaat om de Kiosk in het Park, de Dorpswerkplaats en de H. Clemenskerk.

De officiële goedkeuring is verzonden op 13 augustus 2026. Het programma zelf vindt plaats op woensdag 13 september 2026. Het jubileum biedt ruimte voor diverse culturele uitingen en is bedoeld om het tienjarig bestaan van de stichting te vieren.