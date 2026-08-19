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Melding wijziging dierenverblijven bij May Colijn Sport Horses in Nuenen
Vandaag om 09:44
Het bedrijf May Colijn Sport Horses in Nuenen heeft een melding gedaan om het aantal dieren in hun verblijven te wijzigen. De melding is op 30 juni 2026 ontvangen.
Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betekent dat er geen bezwaar gemaakt kan worden tegen de melding. Het bedrijf is gevestigd aan Stad van Gerwen 3B in Nuenen.
Bij deze melding hoort een zaaknummer, namelijk Z-2026-011187. Dit nummer moet altijd vermeld worden bij verdere correspondentie over de melding.
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