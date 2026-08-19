Uitweg aangevraagd aan Boord 3 in Nuenen

Er is een aanvraag ingediend voor een uitweg aan Boord 3 in Nuenen. De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten ontving deze aanvraag op 17 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag gaat over het realiseren van een uitweg, een doorgang van een perceel naar de openbare weg. De stukken zijn vanaf vandaag digitaal in te zien bij de gemeente.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Dat kan pas wanneer de vergunning officieel wordt verleend.