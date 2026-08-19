Vergunning aangevraagd voor nieuwe uitweg in Best

Op Pinkelbergen 39 in Best is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een nieuwe inrit of uitweg. De gemeente beslist uiterlijk 11 oktober 2026 over de aanvraag.

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De vergunningaanvraag werd op 16 augustus 2026 ingediend bij de gemeente Best. Het gaat om het aanleggen of veranderen van een uitweg op de locatie Pinkelbergen 39, postcode 5683LN.

De gemeente heeft tot 11 oktober 2026 de tijd om een besluit te nemen. Als dat nodig is, mag deze termijn met maximaal zes weken worden verlengd. Een eventuele verlenging wordt op dezelfde manier bekendgemaakt als de oorspronkelijke aanvraag.

Het dossiernummer van de aanvraag is Z2026-00001541.