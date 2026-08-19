Bomenkapvergunning aangevraagd in Best

De gemeente Best heeft op 17 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor het kappen van diverse bomen. Het gaat om bomen binnen en buiten de bebouwde kom.

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De aanvraag betreft het vellen van houtopstand, oftewel het verwijderen van bomen. De gemeente Best beslist uiterlijk op 12 oktober 2026 of de vergunning wordt verleend. Als er meer tijd nodig is, kan de beslissing maximaal zes weken worden uitgesteld. Een eventuele verlengingsbeslissing wordt op dezelfde manier bekendgemaakt als de aanvraag.

De aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer Z2026-00001548. Meer informatie kun je opvragen bij het team Vergunningen van de gemeente Best.