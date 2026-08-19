Vergunning verleend voor verbouwing woning in Vught

Burgemeester en wethouders van Vught hebben een vergunning verleend voor twee constructieve doorbraken in een woning aan het Wildpad 4A.

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De verbouwing betreft het maken van doorbraken in de woning, één op de begane grond en één op de eerste verdieping. De vergunning is op 12 augustus 2026 verzonden.

Het adres van de woning waar de werkzaamheden plaatsvinden is gelegen aan het Wildpad 4A in Vught. Dit soort constructieve ingrepen wordt meestal uitgevoerd om ruimtes met elkaar te verbinden of te vergroten.