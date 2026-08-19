Handelsreclame bij geldautomaat aangevraagd in Helvoirt

In Helvoirt is een vergunning aangevraagd voor handelsreclame bij een geldautomaat. Het gaat om een locatie aan de Achterstraat 20. De aanvraag is op 7 augustus 2026 ontvangen.

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Burgemeester en wethouders van Vught hebben een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van handelsreclame in Helvoirt. De reclame is bedoeld voor een geldautomaat binnen in het pand aan de Achterstraat 20.

De vergunningaanvraag, met kenmerk Z26-311482, is ingediend op 7 augustus 2026. Het is nu aan de gemeente om te beslissen over deze aanvraag.