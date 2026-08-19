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Beslistermijn verlengd voor carportaanvraag in Vught
Vandaag om 09:45
De gemeente Vught heeft de beslistermijn voor een vergunningsaanvraag aan de Bergenshuizensestraat 3 verlengd met zes weken.
Het gaat om een aanvraag voor het plaatsen van een carport op het adres Bergenshuizensestraat 3 in Vught. Burgemeester en wethouders hebben besloten de termijn voor deze aanvraag met zes weken te verlengen.
De brief waarin dit besluit is aangekondigd, is op 10 augustus 2026 verzonden. Door de verlenging neemt de gemeente extra tijd om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen.
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