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Verbouwing pand aan Vliertstraat in Vught aangevraagd
Vandaag om 09:45
In Vught is een aanvraag ingediend om een pand aan de Vliertstraat 7 te verbouwen en te wijzigen. Burgemeester en wethouders hebben deze op 7 augustus ontvangen.
De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor bouwtechnische wijzigingen aan het pand. Het gaat om project Z26-311483. Gemeente Vught heeft de aanvraag in behandeling genomen.
Het pand aan de Vliertstraat 7 ligt in een woongebied waar regelmatig vergunningsaanvragen worden gedaan. De aanvraag is onderdeel van de normale procedure en zal verder worden beoordeeld door de gemeente.
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