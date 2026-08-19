Vergunningsaanvraag voor dakrenovatie in Sprundel

De gemeente Rucphen heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het renoveren en isoleren van het dak op een woning aan de Hertog Janlaan in Sprundel.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor een woning aan de Hertog Janlaan 29. Deze aanvraag werd op 10 augustus 2026 ingediend. De gemeente verwacht uiterlijk 5 oktober 2026 een besluit te nemen over de vergunning.

Bij een omgevingsvergunning vraagt iemand toestemming om te bouwen, verbouwen of slopen. De gemeente publiceert dit om inwoners op de hoogte te houden van mogelijke veranderingen in de omgeving.