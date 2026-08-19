Vergunningsaanvraag voor isolatie en gevelvervanging in Sprundel

In Sprundel is een vergunning aangevraagd voor het isoleren van de spouwmuur en het vervangen van de gevel van een huis aan de Vorenseindseweg.

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De gemeente Rucphen heeft op 13 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om werkzaamheden aan een woning aan de Vorenseindseweg 23 in Sprundel, waarbij de spouwmuur geïsoleerd en de gevel rondom het hele huis vervangen wordt.

De gemeente verwacht uiterlijk 8 oktober 2026 een besluit te nemen over de vergunning. Bij goedkeuring volgt een nieuwe publicatie en worden de bijbehorende documenten beschikbaar gesteld. Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag.