St. Willebrord: Aanvraag voor dakverandering garage

De gemeente Rucphen heeft een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van het dak van een garage op Noorderstraat 102 in St. Willebrord.

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Op 14 augustus heeft de gemeente Rucphen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het veranderen van het dak van een garage op Noorderstraat 102, 4711 NA in St. Willebrord. Dit type vergunning is nodig voor bouw- of verbouwactiviteiten.

De gemeente verwacht uiterlijk 9 oktober een besluit te nemen over de aanvraag. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuw bericht waarin meer informatie wordt gedeeld. Tot die tijd kunnen geïnteresseerden de aanvraag bekijken en vragen stellen aan de gemeente.