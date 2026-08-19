Verbouwing woning in Oisterwijk: omgevingsvergunning aangevraagd

In Oisterwijk is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van een woning aan de Valkenierslaan.

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Op 11 augustus 2026 is bij de gemeente Oisterwijk een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een technische bouwactiviteit aan een woning aan de Valkenierslaan 1. De aanvraag heeft zaaknummer 1058106.

De gemeente heeft de stukken ontvangen, maar er is nog geen besluit genomen. Zodra dat gebeurt, kunnen betrokkenen eventueel bezwaar maken. Voorlopig zijn de documenten op aanvraag in te zien via de gemeentelijke administratie.