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Open Monumentendag op Lindeveld in Oisterwijk

Vandaag om 09:51

Op zondag 13 september 2026 organiseert de gemeente Oisterwijk de Open Monumentendag op het Lindeveld. Het evenement duurt van één uur tot zeven uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De gemeente Oisterwijk heeft een melding ingediend voor het organiseren van de Open Monumentendag. Dit evenement vindt plaats op zondag 13 september 2026 op het Lindeveld.

Bezoekers kunnen tussen één en zeven uur ’s avonds genieten van activiteiten die in het teken staan van monumenten en erfgoed. Het Lindeveld in Oisterwijk vormt het centrale decor voor deze dag.

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