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Vespa Time komt naar Oisterwijk op 23 augustus
Vandaag om 09:51
Op zondag 23 augustus 2026 vindt het evenement Vespa Time plaats aan de Sprendlingenstraat 20 in Oisterwijk.
In Oisterwijk wordt op 23 augustus Vespa Time georganiseerd. Het evenement vindt plaats aan de Sprendlingenstraat 20 en is gemeld bij de gemeente.
Bij Vespa Time draait alles om de bekende Italiaanse scooters. Het evenement is geschikt voor liefhebbers en eigenaren van Vespa’s, met vermoedelijk diverse activiteiten rondom het thema.
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