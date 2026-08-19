Oisterwijk: straten afgesloten voor Fashion en Lifestyle Event

In Oisterwijk zijn op 3 en 4 oktober 2026 meerdere straten afgesloten voor het Fashion en Lifestyle Event en Festival Nova.

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Het evenement zorgt ervoor dat de Dorpsstraat, De Lind Noord en De Lind Zuid tijdelijk niet toegankelijk zijn voor verkeer, met uitzondering van voetgangers. Op zaterdag 3 oktober zijn deze straten dicht van twaalf uur ’s middags tot middernacht.

Op zondag 4 oktober blijft de afsluiting van kracht van acht uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds. Bezoekers van het evenement kunnen te voet gebruik maken van de afgesloten straten.