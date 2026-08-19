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Oisterwijk: straten afgesloten voor Fashion en Lifestyle Event
Vandaag om 09:51
In Oisterwijk zijn op 3 en 4 oktober 2026 meerdere straten afgesloten voor het Fashion en Lifestyle Event en Festival Nova.
Het evenement zorgt ervoor dat de Dorpsstraat, De Lind Noord en De Lind Zuid tijdelijk niet toegankelijk zijn voor verkeer, met uitzondering van voetgangers. Op zaterdag 3 oktober zijn deze straten dicht van twaalf uur ’s middags tot middernacht.
Op zondag 4 oktober blijft de afsluiting van kracht van acht uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds. Bezoekers van het evenement kunnen te voet gebruik maken van de afgesloten straten.
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