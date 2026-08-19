Festival Nova krijgt vergunning in Oisterwijk

Festival Nova mag op 4 oktober plaatsvinden op de Lind Zuid in Oisterwijk. De burgemeester heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend aan Coöperatie DEC-Oisterwijk.

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Op 12 augustus heeft de burgemeester van Oisterwijk een evenementenvergunning verzonden aan Coöperatie DEC-Oisterwijk. Met deze vergunning kan het festival, dat van twaalf tot vijf uur 's middags duurt, doorgaan op de Lind Zuid in Oisterwijk.

Festival Nova biedt inwoners en bezoekers een middag vol activiteiten en entertainment. Het evenement vindt plaats op een centrale locatie in het dorp, die bekend is vanwege de vele evenementen die hier worden georganiseerd.