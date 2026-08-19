Omgevingsvergunning aangevraagd voor airco in Oisterwijk

Bij de gemeente Oisterwijk is een vergunning aangevraagd voor een airco op Reli 50.

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De gemeente Oisterwijk heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een airco op Reli 50, 5061 XZ in Oisterwijk. De aanvraag is ingediend op 13 augustus 2026 en heeft zaaknummer 1058172.

De vergunning valt onder bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de aanvraag. Inzien van de stukken is mogelijk via de gemeente Oisterwijk, mits de benodigde gegevens worden verstrekt.