Buurtfeest zorgt voor wegafsluiting in Oisterwijk

Van zaterdag 12 september tot zondag 13 september is de Durendaaldreef in Oisterwijk afgesloten vanwege een buurtfeest.

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In Oisterwijk wordt een buurtfeest georganiseerd dat zorgt voor tijdelijke verkeersmaatregelen. De Durendaaldreef, tussen de Rembrandt van Rijnstraat en de Frans Halsstraat, is op zaterdag 12 september 2026 vanaf twaalf uur 's middags tot zondag 13 september 2026 twaalf uur 's middags afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.

Automobilisten en fietsers moeten rekening houden met omleidingen en alternatieve routes. Het buurtfeest zorgt voor gezelligheid in de wijk, maar brengt ook tijdelijke hinder met zich mee voor weggebruikers.