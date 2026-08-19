Vergunning aangevraagd voor kappen van bomen in Haaren

In Haaren is een vergunning aangevraagd voor het kappen van twee bomen aan de Nemelaerstraat.

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Bij het college van de gemeente Oisterwijk is een aanvraag binnengekomen voor het verwijderen van twee bomen aan de Nemelaerstraat 13 in Haaren. De aanvraag werd ingediend op 6 augustus 2026 en heeft zaaknummer 1058012.

De aanvraag heeft betrekking op het kappen van bomen of het vellen van een houtopstand. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag, omdat er nog geen besluit is genomen. De gemeente Oisterwijk behandelt dit verzoek volgens de geldende procedures.