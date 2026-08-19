Vergunning voor kappen van twee dode bomen in Oisterwijk

De gemeente Oisterwijk heeft een vergunning verleend voor het kappen van een dode notenboom en een dode berk aan de Moergestelseweg 42.

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De omgevingsvergunning is op 10 augustus 2026 verstuurd naar de aanvrager. Het besluit gaat vier weken na deze datum in werking, tenzij er binnen die periode bezwaar wordt gemaakt of een voorlopige voorziening wordt aangevraagd bij de rechtbank.

Het kappen van bomen valt onder strikte regels om natuur en milieu te beschermen. In dit geval gaat het om twee dode bomen, een notenboom en een berk, op het adres Moergestelseweg 42 in Oisterwijk. De vergunning zorgt ervoor dat de bomen veilig en volgens de regels verwijderd kunnen worden.