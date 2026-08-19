Antenne opstelpunt in Chaam wordt mogelijk aangepast

Burgemeester en Wethouders van Alphen-Chaam hebben een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van een antenne opstelpunt aan de Flaasdijk in Chaam.

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Op 17 augustus 2026 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Alphen-Chaam. Het gaat om het aanpassen van een bestaand antenne opstelpunt op het adres Flaasdijk 1 in Chaam.

Een antenne opstelpunt is een plek waar zendmasten staan voor bijvoorbeeld mobiele telefonie. Gemeenten publiceren dergelijke aanvragen om inwoners te informeren, maar bezwaar maken kan pas zodra er een besluit is genomen. Dit besluit wordt later bekendgemaakt.