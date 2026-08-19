Oranjebus Chaam op zaterdag 29 augustus: feest langs Bredaseweg

Op zaterdag 29 augustus rijdt de Oranjebus door Chaam. Het evenement vindt plaats van half twee tot zeven uur ’s avonds langs de Bredaseweg, Gilzeweg en op het sportpark.

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Chaam maakt zich op voor een feestelijke dag met de Oranjebus. Het evenement is gepland op zaterdag 29 augustus 2026. Vanaf 13.30 uur tot 19.00 uur is er activiteit langs de Bredaseweg, Gilzeweg en op het sportpark. De exacte invulling van het programma is nog niet bekend, maar de straten en het sportpark vormen het decor van de festiviteiten.

De Oranjebus is een terugkerend evenement in Chaam en trekt doorgaans veel bezoekers. Het is een evenement dat de gemeenschap samenbrengt en voor een gezellige sfeer zorgt. Hou rekening met eventuele verkeersdrukte in de omgeving tijdens deze uren.