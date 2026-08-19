Dakkapel aan de voorzijde van woning aangevraagd in Schaijk

In Schaijk is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning.

Gevonden voor jou

De gemeente heeft op 14 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een dakkapel aan de voorkant van een woning aan de Burgemeester Schoutenstraat 29 in Schaijk.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 65394-2026 en heeft betrekking op een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Dit is een officiële kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag.