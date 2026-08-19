Herberg Uden vraagt horecavergunning aan

Herberg Uden B.V. heeft een aanvraag ingediend voor een horecavergunning. Het bedrijf wil een openbare inrichting en horecabedrijf exploiteren aan Markt 24 in Uden.

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Op 6 augustus 2026 is bij de gemeente Maashorst een aanvraag ingediend voor een horecavergunning. Deze vergunning is nodig om een openbare inrichting en horecabedrijf te mogen runnen. Het gaat om Herberg Uden B.V., gevestigd aan Markt 24 in Uden.

De aanvraag is gedaan op basis van de Algemene plaatselijke verordening Maashorst en de Alcoholwet. Beide wetten regelen onder meer de voorwaarden voor het schenken van alcohol en het exploiteren van horecazaken.