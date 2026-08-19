Horecavergunning aangevraagd voor broodjeszaak in Zeeland

Wielies broodjeszaak in Zeeland heeft een vergunning aangevraagd om een horecabedrijf te starten aan de Kerkstraat.

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Op 31 juli 2026 is er een aanvraag ingediend voor een horecavergunning bij de gemeente Maashorst. Het gaat om Wielies broodjeszaak, die zich wil vestigen aan de Kerkstraat 117 in Zeeland.

De vergunningaanvraag valt onder de Algemene plaatselijke verordening Maashorst en de Alcoholwet. Deze regels zijn nodig voor het exploiteren van een openbare inrichting en het uitoefenen van een horecabedrijf, zoals een broodjeszaak.