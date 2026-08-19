Sleufsilo’s gepland bij bedrijf in Westerhoven

Het bedrijf aan Braambos 17 in Westerhoven heeft een aanvraag ingediend om sleufsilo’s te realiseren. Deze aanvraag is op 14 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Bergeijk.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning om het bedrijf aan Braambos 17 te veranderen door sleufsilo’s te bouwen. Een sleufsilo is een constructie waarin bijvoorbeeld landbouwproducten of afval kunnen worden opgeslagen. Het gaat om een vergunning binnen de categorie milieu.

De gemeente Bergeijk beoordeelt de aanvraag en zal een besluit nemen. Op dit moment is er nog geen toestemming verleend. Wanneer er een besluit is, wordt dat bekendgemaakt. In dat besluit staat ook of er bezwaar of beroep mogelijk is.