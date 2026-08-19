Zwembad aangevraagd op Heiereind in Riethoven

In Riethoven is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een zwembad.

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De gemeente Bergeijk heeft op 13 augustus een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het adres Heiereind 1a in Riethoven, waar een zwembad aangelegd moet worden. De aanvraag wordt beoordeeld voordat er een besluit wordt genomen.

De vergunning betreft een bouwactiviteit onder het omgevingsplan. Pas wanneer de gemeente een besluit neemt, wordt bekend of bezwaar of beroep mogelijk is. Een besluit volgt meestal binnen acht weken bij de gewone procedure of binnen zes maanden bij een uitgebreide procedure.