Ladies Night op 4 september in Bergeijk krijgt vergunning

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor de Ladies Night op 4 september 2026. Het evenement vindt plaats op het Hof in Kern Bergeijk en duurt van zes uur ’s avonds tot middernacht.

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Het feest zal verschillende activiteiten bevatten, zoals het serveren van alcohol, het maken van reclame, het produceren van geluid en het gebruik van openbare ruimte. De vergunning hiervoor is op 18 augustus verstuurd door de gemeente Bergeijk.

De Ladies Night wordt georganiseerd op het Hof, een centrale locatie in Kern Bergeijk. Het evenement is bedoeld om bezoekers een leuke avond te bezorgen en heeft goedkeuring gekregen onder de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).