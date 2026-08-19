Castelré Kermis: Vergunningsaanvraag voor oktoberfeest

Castelré Kermis heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor het evenement op 18 en 19 oktober. Het feest vindt plaats aan Schootsenhoek 23 in Castelré.

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De kermis in Castelré staat gepland op woensdag 18 oktober en donderdag 19 oktober 2026. Op woensdag zijn de festiviteiten van tien uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds, en donderdag van één uur ’s middags tot acht uur ’s avonds.

Het evenement zal plaatsvinden op het adres Schootsenhoek 23 in Castelré. De aanvraag is ingediend volgens de regels voor Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten.