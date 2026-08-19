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Baarle-Nassau verlengt beslistermijn nieuwbouwwoning

Vandaag om 09:55

De gemeente Baarle-Nassau heeft de beslistermijn voor een nieuwbouwwoning aan de Alphenseweg met zes weken verlengd. Het gaat om een aanvraag voor een vrijstaande woning.

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Burgemeester en Wethouders van Baarle-Nassau hebben besloten om de wettelijke termijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning te verlengen. Het betreft de bouw van een vrijstaande nieuwbouwwoning op Alphenseweg 39. De verlenging is ingegaan op 17 augustus 2026 en duurt zes weken.

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze verlenging. Voor meer informatie over de aanvraag kan contact worden opgenomen met het klantcontactcentrum van de gemeente.

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