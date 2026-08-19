Vergunningsaanvraag voor airco units in Werkendam

Er is een aanvraag ingediend bij de gemeente Altena voor het plaatsen van twee airco units aan Het Fort 7 in Werkendam. Het besluit wordt uiterlijk 8 oktober verwacht.

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De gemeente Altena heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van twee airco units aan Het Fort 7 in Werkendam. De aanvraag is ingediend op 13 augustus 2026. Het gaat om een omgevingsvergunning, die nodig is voor bouw- of verbouwplannen.

De gemeente verwacht uiterlijk 8 oktober 2026 een besluit te nemen over de vergunning. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie en kunnen geïnteresseerden de documenten inzien. Voorlopig is het nog niet mogelijk om te reageren op de aanvraag.