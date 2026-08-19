Navigatie overslaan
Ontdek

M. Wijngaard wordt eerste loco-gemeentesecretaris

Vandaag om 09:58

De heer M. Wijngaard is vanaf donderdag 20 augustus 2026 aangewezen als eerste loco-gemeentesecretaris. Hij vervult deze rol naast zijn functie als domeinmanager.

Gevonden voor jou

De aanwijzing van M. Wijngaard als loco-gemeentesecretaris blijft geldig zolang hij zijn huidige functie behoudt. Mocht zijn arbeidsovereenkomst eindigen of zijn functie veranderen, dan wordt de aanwijzing stopgezet. Het is ook mogelijk dat de aanwijzing op een eerder moment wordt ingetrokken.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Someren

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.