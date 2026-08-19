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M. Wijngaard wordt eerste loco-gemeentesecretaris
Vandaag om 09:58
De heer M. Wijngaard is vanaf donderdag 20 augustus 2026 aangewezen als eerste loco-gemeentesecretaris. Hij vervult deze rol naast zijn functie als domeinmanager.
De aanwijzing van M. Wijngaard als loco-gemeentesecretaris blijft geldig zolang hij zijn huidige functie behoudt. Mocht zijn arbeidsovereenkomst eindigen of zijn functie veranderen, dan wordt de aanwijzing stopgezet. Het is ook mogelijk dat de aanwijzing op een eerder moment wordt ingetrokken.
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