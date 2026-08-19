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B.W. Messing wordt 3e loco-gemeentesecretaris

Vandaag om 09:58

De heer B.W. Messing is vanaf donderdag 20 augustus 2026 benoemd tot derde loco-gemeentesecretaris. Hij vervult deze rol naast zijn functie als concerncontroller.

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De benoeming van Messing als derde loco-gemeentesecretaris geldt zolang hij werkzaam is bij de gemeente en geen functiewijziging plaatsvindt die niet onder deze aanwijzing valt. De aanwijzing kan ook eerder worden ingetrokken.

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