Mevrouw De Brouwer wordt 2e loco-gemeentesecretaris

Mevrouw M.T.C. de Brouwer – Fransen is vanaf donderdag 20 augustus 2026 aangewezen als 2e loco-gemeentesecretaris. Zij vervult deze functie naast haar rol als Domeinmanager.

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Het besluit geldt zolang de arbeidsovereenkomst van De Brouwer voortduurt of haar functie niet wijzigt. Mocht er sprake zijn van een functiewijziging waarvoor de aanwijzing niet geldt, dan eindigt haar benoeming automatisch. Het besluit kan ook op een eerder moment worden ingetrokken.